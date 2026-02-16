Im Januar wurde aus dem Ilmenauer Omnibusverkehr (IOV) die IKV. Mit neuem Namen und überarbeitetem Erscheinungsbild stellt sich der öffentliche Nahverkehr im Ilm-Kreis neu auf. Das kreiseigene Unternehmen will seine Verbundenheit mit dem Landkreis auch im Namen sichtbar machen. IKV steht für „Ilm-Kreis verbindet“ – und damit für die Kernaufgabe des Betriebs. Der bisherige Firmenname IOV Omnibusverkehr GmbH Ilmenau bleibt jedoch bestehen. „Das Unternehmen heißt weiterhin IOV. Nach außen werden wir aber nur noch als IKV auftreten“, sagt Geschäftsführerin Sarah Höring.