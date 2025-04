Eier sind ja per se recht fragil; so auch jene aus Stützerbach. Denn bei denen handelt es sich um ganz besondere Eier: Sie sind aus Glas gefertigt. Und jedes ein Unikat. Hergestellt werden sie von Glasbläser Rolf Bätz, dem die Besucher des Goethemuseums beim Entstehungsprozess nicht nur über die Schulter schauen, sondern auch tatkräftig zur Hand gehen können. So auch wieder an diesem Sonntag im Goethemuseum. Der 77-jährige Stützerbacher ist ein Vollprofi und schon seit vielen Jahren dabei. Wie Gudrun Mueller, Finanzvorstand vom Förder- und Freundeskreis Goethemuseen und Goethegesellschaft Ilmenau - Stützerbach, sagt, habe man das Ostereierblasen aus Glas vor etwa zehn Jahren zum ersten Mal veranstaltet. Nur während der Coronazeit musste man zwangspausieren.