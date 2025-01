Überraschende Gäste am Futterhäuschen?

Interessant sei unter anderem, welche nordischen Gäste sich an den Futterstellen zeigten, sagte LBV-Expertin Angelika Nelson. In manchen Jahren ziehen Arten wie Erlenzeisig oder Bergfink in großen Gruppen nach Deutschland, wenn Schnee und Kälte es ihnen in den nordischen Ländern zu ungemütlich machten. Beobachten lasse sich mitunter auch, dass Zugvögel wie Star und Hausrotschwanz zum Teil im Winter gar nicht mehr in den Süden aufbrechen und stattdessen hierzulande überwinterten.