München/Braunschweig - So viele Menschen aus ganz Deutschland wie noch nie haben in diesem Sommer bei einer Mitmachaktion Hummeln fotografiert und per App gemeldet. Rund 6.500 Menschen meldeten demnach 35.000 Hummel-Beobachtungen, teilten der Bund Naturschutz (BN) in Bayern und das Thünen-Institut in Niedersachsen mit. 28 verschiedene Hummelarten hätten diese beobachtet, darunter auch seltene Exemplare wie Bergwaldhummel, Pyrenäenhummel und Eisenhuthummel.