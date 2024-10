Mehr als 3.200 Bürgerinnen und Bürger hatten sich laut LBV an der Aktion beteiligt und mehr als 8.600 Falter gesichtet. "Dank der großen Beteiligung konnten wir wichtige Daten zur Ausbreitung der drei Falterarten in Bayern sammeln – gerade auch im Hinblick auf den Klimawandel", erläuterte Treffehn. Admiral und Taubenschwänzchen ziehen zum Beispiel als Wanderfalter in der kalten Jahreszeit in den Süden. Mit der Klimaerwärmung könnten diese nun zu überwinternden Arten werden.