Mitgliederversammlung: Erneut Finanz-Minus beim FC Augsburg - Optimismus vor 2025

In der Saison 2022/23 hatte die aus dem Stammverein ausgelagerte FC Augsburg 1907 GmbH & Co. KGaA noch einen Fehlbetrag von gut 8,8 Millionen Euro vermeldet. Damals hieß es aber bereits, der Verlust sei einkalkuliert gewesen, um den Kader sportlich stark zu halten. Jenes Team mit dem während der Saison geholten Coach Jess Thorup hatte dann in der Schlussphase die Chance, sich für den Europacup zu qualifizieren - dies aber gelang nicht.