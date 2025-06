Neuwahl im Vorstand ist Folge von Wahlpleiten

Die Neubesetzung des FDP-Landesvorstands ist notwendig, weil die Partei bei den vergangenen Wahlen im Freistaat massive Pleiten eingefahren hatte. 2023 verpasste sie mit 4,2 Prozent den Wiedereinzug in den Landtag. Auch bei der Bundestagswahl schnitten die Freidemokraten in Bayern - wie auch im Bund - mit einem schlechten Ergebnis ab und verpassten den Wiedereinzug in den Bundestag. In der Folge hatte der bisherige Vorstand, Martin Hagen und Katja Hessel, seinen Verzicht auf eine erneute Kandidatur erklärt.