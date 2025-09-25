Mitgliederboom: Linke in Bayern verdreifacht Mitgliederzahl in einem Jahr

Nürnberg (dpa/lby) - Die Linke in Bayern hat nach eigenen Angaben innerhalb eines Jahres ihre Mitgliederzahl verdreifacht - auf derzeit rund 9.000. "Seit dem 25. September 2024 sind 6.500 neue Mitglieder zu uns gestoßen. Die Hälfte der Neumitglieder ist weiblich und fast zwei Drittel sind unter 30", sagte Max Tetzner, Mitgliederbeauftragter und Schatzmeister der bayerischen Linken. Auch bundesweit konnte die Linke letztlich seit der Abspaltung des Bündnis Sahra Wagenknechts einen massiven Mitgliederaufwuchs verzeichnen.