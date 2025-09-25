Mitgliederboom: Linke in Bayern verdreifacht Mitgliederzahl in einem Jahr

CSU größte Partei in Bayern mit mehr als 125.000 Mitgliedern

Verglichen mit den anderen in Bayern vertretenen Parteien ist die Linke aber noch immer eher klein. Die meisten Mitglieder hat die CSU, Ende 2024 kam sie auf etwas mehr als 125.000 Mitglieder, Tendenz leicht fallend. Die SPD kämpft im Freistaat ebenfalls mit einem Schwund an Mitgliedern: Lag die Zahl Mitte 2022 noch bei mehr als 52.000, waren es Ende 2023 nur noch rund 48.000.