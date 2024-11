Erfurt (dpa/th) - Viele Firmenwagen werden an Wochenenden nicht genutzt - das will ein Projekt in Thüringen ändern. Bis Ende 2026 soll in ausgewählten größeren Betrieben ein Carsharing-Angebot für den eigenen Fuhrpark entstehen, wie das Umweltministerium mitteilte. Die Firmenwagen sollen durch das Projekt "MICA" (Mitfahren und Carsharing) privat nutzbar gemacht werden.