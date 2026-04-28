Am 15. Mai 2026 wird der Internationale Tag der Familie gefeiert. Dieser bereits 1993 von den Vereinten Nationen ins Leben gerufene Gedenktag soll die Rolle der Familie als grundlegende Einheit der Gesellschaft betonen und das Bewusstsein für familienbezogene Themen schärfen. Der Ilm-Kreis nimmt dies zum Anlass, erstmals Familienwochen durchzuführen. Vom 11. bis 24. Mai gibt es ein vielfältiges Programm aus Vorträgen, Informationsveranstaltungen und bunten Festen.