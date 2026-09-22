Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Wegen "erheblicher Mängel am Gebäude" hat der Betreiber das bei Messegästen beliebte Hotel Crowne Plaza im Frankfurter Stadtteil Niederrad kurzfristig geschlossen. "Trotz intensiver Bemühungen konnte mit dem verantwortlichen Eigentümer keine Einigung über zwingend notwendige Sanierungsmaßnahmen erzielt werden", teilte die in Hamburg ansässige Novum Hospitality mit. Es gehe unter anderem um Brandschutz, die Befestigung von Fassadenelementen, die Betriebssicherheit der Aufzüge "sowie den sicheren Umgang mit vorhandenen asbesthaltigen Baustoffen".