Mit Zustimmung der Verbraucher Pakete landen immer häufiger vor der Haustür

Risiko liegt beim Empfänger

Bei den Vereinbarungen stimmt ein Paketempfänger vorab der Ablage etwa vor der Haustür, im Garten oder im Carport vorab zu. Allerdings ist das Paket ab der Ablage des Paketboten nicht mehr versichert - wird es geklaut, trägt der Empfänger das Risiko. Das Risiko scheint gering zu sein: Bei DHL sind die Reklamationszahlen bei Ablage-Paketen den Angaben zufolge nicht höher als bei anderen Paketen.