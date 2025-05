Mit Zelt und Caravan: Preiserhöhungen auf manchen Campingplätzen

Oberhof/Hohenfelden/Ilmenau (dpa/th) - Campingurlauber in Thüringen müssen in der jetzt angelaufenen Saison teils mehr für Übernachtungen und Nebenkosten bezahlen. Mitunter gilt das auch für Dauercamper, wie Platzbetreiber auf dpa-Anfrage berichteten. Grund sind gestiegene Betriebskosten für die Platzbetreiber. Vor allem höhere Ausgaben fürs Personal und gestiegene Stromkosten schlagen demnach zu Buche. Trotzdem bleibe Urlaub auf dem Campingplatz im Vergleich zu anderen Unterkunftsformen und auch zum Ausland in Thüringen günstig, sagte Reinhard Schniz, der Vorsitzende des Verbandes der Thüringer Campingwirtschaft, auf Anfrage.