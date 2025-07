Unerwünschte Graffiti und Schmierereien an Ilmenauer Hausfassaden sind nichts Neues – doch immer wieder ein Ärgernis. Nun haben sich Schmierfinken an der Ilmenauer Jakobuskirche verewigt – an der Kirchenseite sind kürzlich in roter Schrift die Worte „Him“, „King Life“ und die unchristliche Zahlenkombination „666“ aufgetaucht. Am benachbarten Gemeindehaus ist ein großes rotes Kreuz zu finden.