Mit Wucht getreten: Mann tritt auf Igel ein - Tierklinik

Ein Pärchen hatte den Igel demnach am Samstagabend auf einer Straße entdeckt. Die beiden wollten dem Tier laut Polizei helfen, die Straße zu überqueren. Plötzlich seien zwei Männer aufgetaucht. Einer der beiden, laut dem Pärchen ein etwa 25 Jahre alter Mann, trat den Angaben nach zweimal mit Wucht gegen das Tier. Dann hätten sich die beiden Männer wieder entfernt.