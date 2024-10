Nach dem Ausstieg von Franziska Weisz ermittelt Möhring in der Doppelfolge an der Seite von Gaite Jansen ("Peaky Blinders", "Line of Duty"). Sie verkörpert die niederländische Kommissarin Lynn de Baer. Mit ihr und dem Cyber-Ermittler Mario Schmitt (Denis Moschitto) muss Kommissar Falke das plötzliche Verschwinden eines Autohändlers (Andrei Viorel Tacu) aufklären, der persönliche Gegenstände in der Grenzregion zurückgelassen hatte.