„Ich hatte bis zuletzt wirklich ein wenig Angst“, sagt Dietmar Kersten am Sonntagabend, als er sich mit seiner weißen, mit bunten Lichtern gespickten Jacke durch die Ilmenauer Fußgängerzone schlängelt. Er ist wieder auf dem Weg zur Bühne zum Apothekerbrunnen. Dort wird Henning Röbischs Licht- und Feuershow, die letzte Nummer an diesem Abend, gleich das Fest beenden. „Ich danke den 5000 Besuchern, die heute hierher gekommen sind und für ein gelungenes Fest gesorgt haben...“, freut sich Dietmar Kersten. Er hat das Fest in diesem Jahr erstmals alleine mit seiner Serviceagentur veranstaltet. Zwar mit finanzieller Unterstützung der Stadt, aber die Verantwortung für Vorbereitung, Durchführung und alles, was zu solch einem Event eben noch dazu gehört, lag bei ihm und seinem sehr überschaubar großen Team.