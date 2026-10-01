Kaisersitz oder Kaiserstuhl – darüber streiten sich die Geister. Fest steht, die in den Buntsandstein angelegte Aussichtsplattform mit Bank ist der markanteste und beeindruckendste Punkt des 3,7 Kilometer langen Eisvogelweges. Vom Weißen Berg führt der Weg durch das Naturschutzgebiet Stäte bis Ratscher. Ausgeschildert mit besonderen Wegweisern, made in den Werkstätten der Schleusinger Rehawerkstätten. Wer von Schleusingen aus auf Tour gehen möchte, hat’s nicht weit. Ein Pluspunkt für den Weg: Er ist stadtnah und in etwa einer Stunde zu bewältigen.