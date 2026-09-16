Die Ilmenauer Schwimmhalle startet in die neue Hallensaison: An diesem Samstag, 19. September, 10 Uhr, öffnet die Einrichtung nach der Sommerpause wieder für alle Badegäste, teilt die Ilmenauer Stadtverwaltung mit. Bereits am darauffolgenden Tag, also am Sonntag, 20. September, erwartet Besucher ein besonderes Highlight: „Gemeinsam mit der Tauchsportgemeinschaft TU Ilmenau ’56 e.V. findet ein Schnuppertauchen statt. Interessierte können unter fachkundiger Anleitung erste Erfahrungen mit der Tauchausrüstung sammeln und die Unterwasserwelt im sicheren Rahmen kennenlernen“, heißt es aus dem Rathaus.