Mit der Skihaube maskiert begab sich der 17-Jährige zu dem Imbiss in der Herzog-Georg-Straße. Er nahm die Geldkassette mit den Einnahmen an sich, stieß den Kassierer um und flüchtete anschließend. Zwei Zeugen verfolgten den Täter und konnten ihn letztendlich stellen und zurück zum Tatort bringen. Sie hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizisten fest, während der 17-Jährige einen der beiden bespuckte. Das Bargeld aus der Kasse in Höhe von über 200 Euro fanden die Polizeibeamten bei der Durchsuchung des Jugendlichen und gaben es dem Eigentümer zurück. Den Täter erwartet jetzt eine Anzeige, wie die Polizei berichtet.