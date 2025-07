Dem Urteil zufolge klingelte der Mann am 13. Mai vergangenen Jahres an der Wohnungstür seines Konkurrenten in Rosenheim und kippte ihm, als er öffnete, einen halben Liter Flusssäure über Oberkörper und Gesicht. In dem Notruf war zunächst von einem Angriff mit einer unbekannten Substanz die Rede - der Täter war flüchtig.