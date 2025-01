Mit Musik am Abend: Winterwanderung rund um Gräfinau auch mit Fackeln

Ab 18 Uhr spielt bei freiem Eintritt die Band „3 Live“ aus Neuhaus die besten Oldies und rockigen Schlager zum Feiern und Tanzen in der Mehrzweckhalle. Autos können auf den Parkplätzen am Marktplatz, am Friedhof, in der Kastanienallee oder auf dem Vorplatz vor der ehemaligen Gaststätte Obstweinschänke gegenüber dem Torteich (mit Entenhaus) geparkt werden. Erste Anmeldungen liegen laut Steinke bereits vor. Er berichtet von Wandervereinen aus Limburg/Lahn und aus Rothenburg ob der Tauber, die sogar mit Reisebussen anreisen. Weitere Wanderer haben sich aus Katschenreuth bei Kulmbach (Oberfranken) und Crailsheim (BadenWürttemberg) angekündigt. Selbstverständlich könne auch ohne Anmeldung mitgewandert werden. Interessierte Wanderfreunde aus nah und fern seien eingeladen. Die Wanderfreunde Gräfinau-Angstedt freuen sich auf zahlreiche Wanderlustige. Der Verein rechne, wie in den vergangenen Jahren auch, mit circa 400 Teilnehmern.