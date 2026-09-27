MV und Warnemünde als sportliche Verlierer

Mecklenburg-Vorpommern und Rostock-Warnemünde zeigten sich am Samstag in Baden-Baden als sportliche Verlierer. "Ich gratuliere München und Kiel herzlich zur Auswahl als deutsches Olympia-Team und wünsche beiden für das weitere internationale Verfahren viel Erfolg. München und Kiel haben mit ihrer Verbindung von olympischer Tradition, internationaler Sporterfahrung und einem starken Segel-Standort ein überzeugendes Konzept vorgelegt", sagte Sportministerin Stefanie Drese, die gemeinsam mit Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (beide SPD) und einer Delegation aus Mecklenburg-Vorpommern ebenfalls an der Auswahlveranstaltung im Kurhaus in Baden-Baden teilnahm.



"Natürlich hätten wir uns heute eine andere Entscheidung gewünscht. Wir waren und sind davon überzeugt, dass Warnemünde hervorragende Voraussetzungen für olympische Segelwettbewerbe bietet", sagte Rostocks Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger (Linke): "Aber eine Bewerbung bedeutet immer auch, eine Entscheidung zu akzeptieren."