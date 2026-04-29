Ansbach (dpa/lby) - Nach Polizeischüssen auf einen Mann Anfang Dezember in Ansbach hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen gegen die beteiligten Beamten eingestellt. Der Mann war mit einem Messer bewaffnet, der Schuss in das Bein des 47-Jährigen sei die einzige Möglichkeit gewesen, einen möglichen Angriff zu verhindern, teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken mit. Somit hätten die Polizisten in Notwehr gehandelt.
Mit Messer bewaffnet Ermittlungen gegen Polizisten nach Schüssen eingestellt
dpa 29.04.2026 - 13:06 Uhr