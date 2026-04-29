Mit Messer bewaffnet: Ermittlungen gegen Polizisten nach Schüssen eingestellt

Der 47-Jährige hatte einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Nachbarn hatten den Ermittlern zufolge damals die Polizei gerufen, weil der Mann in der Wohnung seiner Mutter randaliert hatte. Später verließ er mit einem Messer in der Hand die Wohnung und näherte sich damit den Polizisten. Diese gaben erst einen Warnschuss ab und schossen ihm dann ins Bein.