Als sich kurz vor Mitternacht die großen Jubelstürme in der Wolfsgrube langsam gelegt hatten, zündete sich Laszlo Hollosy genüsslich die Meisterzigarre im VIP-Raum an, nahm einen ersten tiefen Zug und zwinkerte zufrieden mit dem rechten Auge, als wolle er sagen: Geschafft, es ist geschafft. Wir sind Deutscher Meister. Gut drei Stunden zuvor hüpfte und tanzte der Erfolgscoach nach dem verwandelten Matchball zum Titelgewinn ausgelassen wie seine Spielerinnen auf dem Meisterpodest oder dem Hallenparkett. Meisterschale und Pokaltrophäe nahm der Ungar dabei mehrfach am Abend wie kleine Babys in seine Arme.