Den Auftakt machte Romy Dadlhuber. Mit ihrem Lied „Mein wunderschönes Bayernland“ stand sie auf der Bühne, wandelte den Refrain jedoch kurzerhand in „Mein schönes Meiningen“ um. Schon zu Beginn versprach sie dem Publikum: „Sie werden nicht bereuen, dass Sie heute hierher gekommen sind.“ Später kündigte sie ihre Kollegen augenzwinkernd an: „Ich bin zwar die einzige Frau im Programm, dafür haben wir schöne Männer dabei.“