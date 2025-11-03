Den Halloweenabend haben kürzlich Klein und Groß vielerorts im Ilm-Kreis gefeiert. Auch in Geraberg war was los – dort gab es sogar ein gruseliges Vergnügen für Zwei- und Vierbeiner. Zum fünften Mal hatte der Hundesportverein Geraberg zum Halloweenspaß eingeladen. Die Alteburg im Ort, umgangssprachlich auch als „Raubschloss“ bekannt, eignete sich als perfekter Veranstaltungsplatz für das schaurig-schöne Vergnügen. „Wir haben das ‚Raubschloss’ zum Leben erweckt“, berichtet Christiane Schön vom Hundesportverein später von der Veranstaltung.