Breitenworbis (dpa/th) - Ein Mann ist bei einem Arbeitsunfall in einem Fleischereibetrieb in Breitenworbis (Landkreis Eichsfeld) verletzt worden. Der Mann verletzte sich an einer Maschine an der Hand, wie die Polizei mitteilte. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten in eine Klinik. Die Polizei und das Amt für Arbeitsschutz ermitteln zur Unfallursache. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt.