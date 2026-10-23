Wenn sogar Veganer sich hier ab und an Eier holen, Vegetarier ein Stück Rindfleisch kaufen – dann muss dieser Hof etwas Besonderes sein. Annika Schreier erklärt es so: „Bei uns laufen viele verschiedene Ansichten zusammen.“ So soll es sein bei der von ihr verantworteten „Waestemer Ackerkultur“ und bei der von Lucas Wachenbrunner gegründeten „Waestemer Weidewirtschaft“. Der 32-Jährige ist vor allem fürs Vieh zuständig, „alles, was zwei oder vier Beine hat“. Seine Freundin, auch 32, ist die Frau für das, was im Boden wächst. Heißt: Der eingeborene Kaltenwestheimer kümmert sich um Mutterkühe und Kälbchen, Hühner, Hähnchen und Gänse. Seine Lebensgefährtin, aus der Nähe von Frankfurt/Main stammend, steckt ihre Leidenschaft in Gemüse, Kräuter, Blumen... Vierzig verschiedene Kulturen wachsen auf der Fläche, die von „Ackerkultur“ am Ortseingang bewirtschaftet wird. Die Tiere, die Lucas Wachenbrunner hält, findet man zwischen Weidberg und Mittelsdorf, „rund ums Dorf eben“. Kaum zu übersehen sind etwa an der Zufahrt auf den Weidberg die zwei mobilen Hühnerhäuser. Jede Woche werden sie ein Stück umgesetzt, sodass die 270 Hennen immer frisches Gras zu picken haben. Zwei Herdenschutzhunde bewachen sie. Auch 100 Gänse werden andernorts von zwei Vierbeinern geschützt.