Vor 50 Jahren feierten junge Leute aus Vachdorf, Belrieth und Leutersdorf Konfirmation. Damit bekräftigten sie ihre Entscheidung, ein Leben in Gottes Hand zu führen. Jüngst konnten die Jubilare nun Goldene Konfirmation feiern. Zum Festgottesdienst hatte Pfarrerin Hanna Freiberg mit den Gemeindekirchenräten in die Belriether Kirche eingeladen. 50 Jahre – viele Bilder entstehen, wenn man auf diese Zeit blickt. Erinnerungen an Schulzeit, berufliche Anfänge, Familie, Urlaub und dergleichen mehr, aber auch verbunden mit Schmerz und Leid, welches man erfuhr. In Gedanken waren die Jubilare bei denen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht teilnehmen konnten oder verstorben sind. Hanna Freiberg überreichte allen Anwesenden eine Urkunde und spendete erneut Gottes Segen. Nach Erneuerung des Glaubensbekenntnisses feierten die Jubelkonfirmanden Abendmahl, um im Anschluss noch einige gesellige Stunden zu verbringen. Musikalisch wurde der Gottesdienst begleitet durch Jürgen Köhler (Organist), der selbst zu den Jubilaren gehörte. Zum Gruppenbild gesellten sich auch Schulkameraden, die dem Gottesdienst beiwohnten, da an diesem Tag gleichzeitig ein Klassentreffen stattfand.