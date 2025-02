Start der Solokarriere mit "Solsbury Hill"

Im Bestreben nach noch mehr künstlerischer Freiheit verlässt Gabriel die Band 1975. Zwei Jahre später veröffentlicht er sein erstes Soloalbum, das einfach nur "Peter Gabriel" heißt und mit "Solsbury Hill" einen seiner bekanntesten und erfolgreichsten Songs enthält. Das Lied im für Popmusik ungewöhnlichen 7/4-Takt befasst sich indirekt mit seinem Ausstieg bei Genesis. So singt er: "I was feeling part of the scenery, I walked right out of the machinery" (Ich fühlte mich als Teil der Kulisse, also habe ich die Maschine verlassen).