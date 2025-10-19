Sich einmal fühlen wie ihre erwachsenen Kameradinnen und Kameraden – das konnten am Samstag rund 50 Mitglieder der Jugendfeuerwehren aus den Landkreis Hildburghausen (mit Eisfeld und Sachsenbrunn), Sonneberg (Schalkau) und Coburg (Rottenbach) bei der diesjährigen Zwölfstundendienst-Übung. Es wurde ein ereignisreicher Tag für die Mädchen und Jungen von sieben bis 16 Jahren aus Thüringen und Bayern. Als Leitstelle fungierte die Feuerwehreinsatzzentrale Eisfeld.
Mit Feuereifer bei der Sache Wenn der Nachwuchs zeigt, was er kann
Karl-Wolfgang Fleißig 19.10.2025 - 14:40 Uhr