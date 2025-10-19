Sich einmal fühlen wie ihre erwachsenen Kameradinnen und Kameraden – das konnten am Samstag rund 50 Mitglieder der Jugendfeuerwehren aus den Landkreis Hildburghausen (mit Eisfeld und Sachsenbrunn), Sonneberg (Schalkau) und Coburg (Rottenbach) bei der diesjährigen Zwölfstundendienst-Übung. Es wurde ein ereignisreicher Tag für die Mädchen und Jungen von sieben bis 16 Jahren aus Thüringen und Bayern. Als Leitstelle fungierte die Feuerwehreinsatzzentrale Eisfeld.