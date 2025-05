Rosenheim - Nach Angriffen mit Fäusten und Schlagstock auf offenbar zufällig ausgewählte Menschengruppen in Rosenheim (Oberbayern) sitzen drei junge Männer in Untersuchungshaft. Das Trio soll am 9. Mai in einem Wagen durch die Stadt gefahren sein und mehrfach auf offenbar zufällig ausgewählte Gruppen eingeprügelt haben, wie die Polizei mitteilte. Sieben Verletzte meldete die Polizei nach den Vorfällen, auf die wahllos eingeschlagen worden sei.