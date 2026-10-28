Mit etwa zwei Promille: Mann greift kurz nach Haftentlassung Bundespolizisten an

Später habe er nicht mehr auf die Ansprache der Beamten reagiert. Der Rettungsdienst brachte den Mann dann in ein Krankenhaus. Die Staatsanwaltschaft ordnete den Angaben zufolge eine Blutentnahme an. Der 43-Jährige wurde im Anschluss der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Dabei habe der Mann noch einmal Widerstand geleistet und die Einsatzkräfte beleidigt und bedroht.