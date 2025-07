Auf ihrer Record-Release-Tour haben Heaven Shall Burn nur eine Show in Bremen in ihrer Stammbesetzung spielen können. Beim zweiten Konzert in Bochum am 30. Juni ist Sänger Marcus Bischoff erneut nach nur wenigen Songs die Stimme versagt. Um das Konzert zuende zu bringen, hatte die Band Fans auf die Bühne geholt, um die Songs zu singen. Was aus dem Konzert in Memmingen am Dienstag wird, war zum Veröffentlichungszeitpunkt noch nicht klar.