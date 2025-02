Dass die Produktion in den Räumen der Thüringer Glasdesign GmbH in Steinheid doch wieder anlaufen wird? Dass sich ein Weg finden lässt, den Betrieb aus der Pleite herausführen? Jenen Silberstreif am Horizont haben die Mitarbeiter des Christbaum- und Glasschmuckherstellers gewiss bis zuletzt gesehen. Allerdings vergeblich. Denn inzwischen ist klar, dass das traditionsreiche Unternehmen nicht mehr auf die Füße kommen wird.