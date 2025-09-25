Zum ersten Mal wurde in diesem Jahr der Fotowettbewerb „Downtown Snaps“ in Thüringen ausgelobt. Von Anfang Mai bis Mitte Juni waren (Hobby-)Fotografen dazu aufgerufen, Fotos aus Stadtzentren mit Lieblingsplätzen oder alltäglichen Momenten bildlich festzuhalten und beim Online-Wettbewerb einzureichen. Mittlerweile stehen die Gewinner fest. Besonders erfreulich: Platz vier geht an einen Ilmenauer Schnappschuss. Steffen Kruhme hat eine Impression des Ziegenbrunnens eingereicht und damit die Jury überzeugt.