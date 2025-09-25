Zum ersten Mal wurde in diesem Jahr der Fotowettbewerb „Downtown Snaps“ in Thüringen ausgelobt. Von Anfang Mai bis Mitte Juni waren (Hobby-)Fotografen dazu aufgerufen, Fotos aus Stadtzentren mit Lieblingsplätzen oder alltäglichen Momenten bildlich festzuhalten und beim Online-Wettbewerb einzureichen. Mittlerweile stehen die Gewinner fest. Besonders erfreulich: Platz vier geht an einen Ilmenauer Schnappschuss. Steffen Kruhme hat eine Impression des Ziegenbrunnens eingereicht und damit die Jury überzeugt.
Mit dem Ziegenbrunnen Ilmenauer belegt vierten Platz bei Thüringer Fotowettbewerb
Jessie Morgenroth 25.09.2025 - 10:00 Uhr