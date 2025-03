Es ist bereits feste Tradition: Jedes Jahr zum 1. Mai startet im Ilm-Kreis das Stadtradeln. In wenigen Wochen geht es also wieder los. Am Dienstag wurden die 21 Aktionstage im Landratsamt vorgestellt. Wir erklären, was das Stadtradeln überhaupt ist, was man sich davon erhofft und fragen, wann die Politprominenz zuletzt selbst auf dem Drahtesel gesessen hat, um mit gutem Beispiel voranzugehen.