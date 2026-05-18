Mit dem Fachmann an der Seite: Mühlentour durch die Rhön

Acht Kilometer durch die Rhön mit vielen Erläuterungen nehmen die Wanderer bei der Mühlentour unter die Füße. Foto: Iris Friedrich

Der zertifizierte Natur- und Landschaftsführer Andreas Nolda zeigt den Wanderern auf seiner Tour am 30. Mai, was es heute und früher mit den ehemaligen Mühlen auf sich hat: Manche kann man gar nicht mehr als solche erkennen, die Geschichte hat sie hinweggefegt. Andere – auch die Lottenmühle in Kaltensundheim – kann man sogar noch in Funktion sehen.