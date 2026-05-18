Mit dem Fachmann an der Seite: Mühlentour durch die Rhön

Früher gab es sehr viele verschiedene Mühlen entlang der Lotte und der Felda – auch heute noch ein interessantes Thema.
Mühlen waren früher fast in jedem Dorf zu finden – und heute? Ihre Spuren haben sich selbst durch die Jahrhunderte erhalten. Andreas Nolda kennt diese in der Rhön.
Früher gab es sehr viele verschiedene Mühlen entlang der Lotte und der Felda – auch heute noch ein interessantes Thema.
Nach der Werbung weiterlesen
Der zertifizierte Natur- und Landschaftsführer Andreas Nolda zeigt den Wanderern auf seiner Tour am 30. Mai, was es heute und früher mit den ehemaligen Mühlen auf sich hat: Manche kann man gar nicht mehr als solche erkennen, die Geschichte hat sie hinweggefegt. Andere – auch die Lottenmühle in Kaltensundheim – kann man sogar noch in Funktion sehen.
Obendrein entdecken die Wanderer bei der Tour die Natur und Landschaft der Rhön. So werden Baumarten bestimmt und gezeigt, wie aus Bäumen Bretter und andere Holzprodukte werden.
Anschließend gibt es einen rhöntypischen Mittagstisch, zu dem das Landgasthaus „Zur guten Quelle“ Kaltensundheim der kulinarische Partner ist.
Die Wanderung dauert von 9 bis ca. 13 Uhr, sie ist acht Kilometer lang. Treffpunkt zum Start ist am Landhotel „Zur guten Quelle“, Kaltensundheim. Die Teilnahmegebühr beträgt für Erwachsene 20 Euro, für Kinder bis 12 Jahre 11 Euro. Anmeldung und weitere Informationen bei Andreas Nolda, Lottenmühle 1, Kaltensundheim, Telefon (0162) 7 41 04 55 oder (036946) 2 00 67, E-Mail: a.nolda@web.de.
Die nächste der begehrten Mühlentouren findet erst wieder im August statt.