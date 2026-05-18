 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Meiningen

  6. Mühlentour durch die Rhön

Mit dem Fachmann an der Seite Mühlentour durch die Rhön

Mühlen waren früher fast in jedem Dorf zu finden – und heute? Ihre Spuren haben sich selbst durch die Jahrhunderte erhalten. Andreas Nolda kennt diese in der Rhön.

Mit dem Fachmann an der Seite: Mühlentour durch die Rhön
1
Eine Schneidmühle – wo bekommt man die heute noch in Funktion zu sehen? Zum Beispiel in der Rhön, bei der Mühlentour. Foto: Iris Friedrich

Früher gab es sehr viele verschiedene Mühlen entlang der Lotte und der Felda – auch heute noch ein interessantes Thema.

Nach der Werbung weiterlesen

Acht Kilometer durch die Rhön mit vielen Erläuterungen nehmen die Wanderer bei der Mühlentour unter die Füße. Foto: Iris Friedrich

Der zertifizierte Natur- und Landschaftsführer Andreas Nolda zeigt den Wanderern auf seiner Tour am 30. Mai, was es heute und früher mit den ehemaligen Mühlen auf sich hat: Manche kann man gar nicht mehr als solche erkennen, die Geschichte hat sie hinweggefegt. Andere – auch die Lottenmühle in Kaltensundheim – kann man sogar noch in Funktion sehen.

Andreas Nolda, hier bei einer Mühlentour, ist zertifizierter Natur-. und Landschaftsführer – und ein Fan der Rhön. Foto: Iris Friedrich

Obendrein entdecken die Wanderer bei der Tour die Natur und Landschaft der Rhön. So werden Baumarten bestimmt und gezeigt, wie aus Bäumen Bretter und andere Holzprodukte werden.

Unsere Empfehlung für Sie

Glasfaser Kaltennordheim: Erster Licht-Verteiler ist am Netz

30.04.2026 14:22 Glasfaser Kaltennordheim Erster Licht-Verteiler ist am Netz

Ein grauer Kasten, große Freude in Kaltennordheim: Die erste Verteilstation für schnelle Glasfaserverbindungen ist in der Stadt am Netz. Was sagen Kunden dazu?

Anschließend gibt es einen rhöntypischen Mittagstisch, zu dem das Landgasthaus „Zur guten Quelle“ Kaltensundheim der kulinarische Partner ist.

Die Wanderung dauert von 9 bis ca. 13 Uhr, sie ist acht Kilometer lang. Treffpunkt zum Start ist am Landhotel „Zur guten Quelle“, Kaltensundheim. Die Teilnahmegebühr beträgt für Erwachsene 20 Euro, für Kinder bis 12 Jahre 11 Euro. Anmeldung und weitere Informationen bei Andreas Nolda, Lottenmühle 1, Kaltensundheim, Telefon (0162) 7 41 04 55 oder (036946) 2 00 67, E-Mail: a.nolda@web.de.

Die nächste der begehrten Mühlentouren findet erst wieder im August statt.