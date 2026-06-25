Herzogenaurach (dpa/lby) - Eine Notärztin ist bei einem Zusammenstoß ihres Fahrzeugs mit einem Auto in Mittelfranken schwer verletzt worden. Die 33-Jährige sei in dem Wagen mit Blaulicht in Herzogenaurach (Landkreis Erlangen-Höchstadt) unterwegs gewesen, als plötzlich ein anderes Auto auf eine Kreuzung gefahren sei, teilte die Polizei mit. Durch den Zusammenstoß sei das Notarztfahrzeug gegen einen Ampelmast geprallt.
Mit Blaulicht unterwegs Notärztin bei Autounfall schwer verletzt
dpa 25.06.2026 - 14:54 Uhr