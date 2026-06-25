Mit Blaulicht unterwegs: Notärztin bei Autounfall schwer verletzt

Herzogenaurach (dpa/lby) - Eine Notärztin ist bei einem Zusammenstoß ihres Fahrzeugs mit einem Auto in Mittelfranken schwer verletzt worden. Die 33-Jährige sei in dem Wagen mit Blaulicht in Herzogenaurach (Landkreis Erlangen-Höchstadt) unterwegs gewesen, als plötzlich ein anderes Auto auf eine Kreuzung gefahren sei, teilte die Polizei mit. Durch den Zusammenstoß sei das Notarztfahrzeug gegen einen Ampelmast geprallt.