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  4. Notärztin bei Autounfall schwer verletzt

Mit Blaulicht unterwegs Notärztin bei Autounfall schwer verletzt

Eine Notärztin ist in einem Wagen mit Blaulicht unterwegs, als plötzlich ein anderes Auto auf eine Kreuzung fährt. Ihr Fahrzeug prallt gegen eine Ampel.

Mit Blaulicht unterwegs: Notärztin bei Autounfall schwer verletzt
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Die 33-Jährige wurde bei dem Unfall im Notarztfahrzeug eingeklemmt. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa

Herzogenaurach (dpa/lby) - Eine Notärztin ist bei einem Zusammenstoß ihres Fahrzeugs mit einem Auto in Mittelfranken schwer verletzt worden. Die 33-Jährige sei in dem Wagen mit Blaulicht in Herzogenaurach (Landkreis Erlangen-Höchstadt) unterwegs gewesen, als plötzlich ein anderes Auto auf eine Kreuzung gefahren sei, teilte die Polizei mit. Durch den Zusammenstoß sei das Notarztfahrzeug gegen einen Ampelmast geprallt.

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Die 33-Jährige sei dabei im Wagen einklemmt worden. Feuerwehrleute befreiten die Medizinerin, der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. In Lebensgefahr schwebte sie laut einem Polizeisprecher nicht. 

Der Fahrer des Notarztfahrzeugs und der Fahrer des anderen Wagens seien nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt worden. Die Polizei ermittelt zum genauen Hergang des Unfalls.