Das 33. Burg- und Stadtfest ist Geschichte. Wie war’s? „Gelungen, bunt, heiß und friedlich“, zieht Schleusingens Bürgermeister Alexander Brodführer ein erstes kurzes Resümee. Da musizieren die Heimatmusikanten Brattendorf zum Ausklang eines dreitägigen Gute-Laune-Festes der Sonnenwende entgegen. Danny Brohm von der Veranstaltungsagentur Moon Circus sieht es so. „Der Schritt vom vorigen Jahr zu diesem, die Vereine noch mehr einzubinden, ist gelungen.“
Schleusingen Die schönsten Fotos vom Burg- und Stadtfest
Karin Schluetter 22.06.2026 - 13:09 Uhr