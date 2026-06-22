Das 33. Burg- und Stadtfest ist Geschichte. Wie war’s? „Gelungen, bunt, heiß und friedlich“, zieht Schleusingens Bürgermeister Alexander Brodführer ein erstes kurzes Resümee. Da musizieren die Heimatmusikanten Brattendorf zum Ausklang eines dreitägigen Gute-Laune-Festes der Sonnenwende entgegen. Danny Brohm von der Veranstaltungsagentur Moon Circus sieht es so. „Der Schritt vom vorigen Jahr zu diesem, die Vereine noch mehr einzubinden, ist gelungen.“