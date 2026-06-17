Mit besonderer Attraktion: Sanierung statt Abriss - Münchner Arabellahaus wird erhalten

München (dpa/lby) - Eines der größten Hochhäuser Bayerns wird nun doch nicht der Abrissbirne zum Opfer fallen. Die zum Familienkonzern Schörghuber gehörende Bayerische Hausbau Real Estate will das 1969 vollendete Münchner Arabellahaus mit seinen 87.000 Quadratmetern Fläche erhalten und vollständig sanieren, wie das Unternehmen miteilte. Besondere Attraktion: Außen an der 157 Meter langen Fassade soll eine 200 Meter lange Rolltreppenanlage vom Erdgeschoss bis zum Dach in 73 Metern Höhe führen. Die begrünte Dachterrasse soll künftig öffentlich zugänglich sein.