Mit besonderer Attraktion: Sanierung statt Abriss - Münchner Arabellahaus wird erhalten

Bis dahin werden allerdings noch viele Jahre vergehen: Die Sanierung soll 2030 beginnen und 2034 abgeschlossen werden. Das Arabellahaus ist 23 Stockwerke hoch und beherbergt unter anderem ein großes Hotel, eine Klinik im 19. Stock, Geschäfte, Restaurants und Wohnungen. Gedacht war das Gebäude im Zeitgeist der 1960er Jahre als "Stadt in der Stadt". Der Keller ging in die Musikgeschichte ein, denn in den dort beheimateten Musicland Studios nahmen in den 1970er und 1980er Jahren mehrere bekannte Bands Alben auf, darunter die Rolling Stones, Queen und Led Zeppelin.