Reinsberg (dpa/sn) - Bei einem Verkehrsunfall sind in Reinsberg (Mittelsachsen) ein junger Autofahrer und seine vier Beifahrer schwer verletzt wurden. Wie die Polizei mitteilte, wollte der 21-Jährige an einer Einmündung rechts abbiegen, verlor dabei die Kontrolle über das Auto und kollidierte mit einem Baum am Straßenrand. Durch den Zusammenstoß sei das Fahrzeug in Flammen aufgegangen. Schwer verletzt kamen der Fahrer sowie seine Mitfahrer im Alter von 16, 17, 18 und 20 Jahren ins Krankenhaus. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 25.000 Euro.