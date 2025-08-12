Mit Baby im Auto: Übermüdeter Autofahrer rammt Polizeiwagen bei Grenzkontrolle

Füssen (dpa/lby) - Ein übermüdeter Familienvater hat mit seinem Wagen ein Polizeiauto bei einer Grenzkontrolle im Allgäu gerammt. Der 37-Jährige sei mit seiner Frau und einem Baby an Bord bei Füssen auf der Autobahn 7 unterwegs gewesen, als ihm vor der Kontrollstelle die Augen zugefallen seien, teilte die Polizei mit. Sein Wagen habe ein zur Absicherung mit Blaulicht abgestelltes Fahrzeug der Bundespolizei gerammt und gegen eine Betonwand geschoben.