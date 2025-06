Mit Alkohol im Blut: Streit zwischen Brüdern eskaliert - Notoperation

Die beiden Brüder, die in einer Wohngemeinschaft in einem Mehrparteienhaus wohnen, gerieten den Angaben zufolge alkoholisiert in einen Streit. Einer der beiden Geschwister schlug demnach während der Auseinandersetzung so stark gegen eine Fensterscheibe, dass sie zerbrach. Dabei zog sich der Mann erhebliche und tiefe Schnittverletzungen am Unterarm zu. Er verlor den Angaben zufolge so viel Blut, dass er im Krankenhaus notoperiert werden musste.