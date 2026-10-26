Mit 95 Jahren: Richter im Mielke-Prozess - Theodor Seidel ist gestorben

Berlin - Der ehemalige Richter Theodor Seidel, der 1993 den Ex-Stasi-Minister Erich Mielke verurteilt hat, ist tot. Der Jurist starb am vergangenen Donnerstag im Alter von 95 Jahren, wie es aus dem Kreis seiner Familie hieß.
Er war Richter am Landgericht in Berlin. Durch zwei Fälle erlangte der Jurist bundesweit Bekanntheit. Nun ist er gestorben.
Berlin - Der ehemalige Richter Theodor Seidel, der 1993 den Ex-Stasi-Minister Erich Mielke verurteilt hat, ist tot. Der Jurist starb am vergangenen Donnerstag im Alter von 95 Jahren, wie es aus dem Kreis seiner Familie hieß.
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Als Vorsitzender Richter am Landgericht Berlin verurteilte Seidel Mielke wegen der Tötung von zwei Polizeioffizieren zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren. Mielke soll die Polizisten 1931 im Auftrag der KPD ermordet haben.
Einen weiteren großen Fall leitete Seidel im Jahr 1992. Er urteilte als erster deutscher Richter über Todesschüsse an der deutsch-deutschen Grenze. Es ging um den Tod von Chris Gueffroy. Der 20-Jährige war der letzte Mensch, der bei einem Fluchtversuch an der Berliner Mauer erschossen wurde.
Seidel verurteilte den Mauerschützen, der die tödlichen Schüsse auf Gueffroy abgegeben hatte, zu dreieinhalb Jahren Haft. Der Bundesgerichtshof hob die Strafe später auf. Der Mann erhielt letztlich eine Bewährungsstrafe.