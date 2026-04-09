Mit 95 Jahren gestorben Filme mit Mario Adorf, die man gesehen haben muss

"Kir Royal" - Episode 1: "Wer reinkommt, ist drin" (1986)

"Ich scheiß' dich sowas von zu mit meinem Geld, dass du keine ruhige Minute mehr hast" - der Satz aus Helmut Dietls Kultserie "Kir Royal" ist legendär. Adorf spricht ihn als stinkreicher rheinischer Kleberfabrikant Heinrich Haffenloher, der unbedingt in der Klatschkolumne des Reporters Baby Schimmerlos (Franz Xaver Kroetz) auftauchen will - koste es, was es wolle. Denn: "wer reinkommt, ist drin" in der Münchner Schickeria.

Adorf ist nur für eine Folge dabei. Doch es ist großes Kino, wie er diesen großspurigen, geltungssüchtigen Macho-Mann spielt.

"Rossini – oder die mörderische Frage, wer mit wem schlief" (1997)

Mit der Gesellschaftssatire kehrte Adorf 1997 zurück in die Münchner Schickeria, als Wirt eines Edelitalieners. Für seinen Film über Münchens Bussi-Bussi-Gesellschaft holte Helmut Dietl Hannelore Hoger, Joachim Król, Götz George, Jan Josef Liefers, Armin Rohde, Heiner Lauterbach und Gudrun Landgrebe vor die Kamera. Veronica Ferres mimt die Schauspielerin Schneewittchen, die von einer Filmkarriere träumt und der die Männer zu Füßen liegen.

Auch Promiwirt Rossini alias Adorf schwärmt: "Sie ist jung, sie ist groß, sie ist blond, sie ist schön, fünf Arme möchtest du haben!" Am Ende entflammt nicht nur seine Krawatte, die einer Kerze zu nahe kommt.