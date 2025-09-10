Mit 94 Jahren: Marianne Koch macht Schluss mit Radiosendung

Lange Karriere als Ärztin und Schauspielerin

Koch war in ihrer langen Karriere nicht nur Medizinjournalistin, sondern auch Schauspielerin. Sie spielte in Filmen wie "Das unsichtbare Netz", "Des Teufels General" oder "Für eine Handvoll Dollar" und drehte mit Stars wie Gregory Peck, Clint Eastwood oder Heinz Rühmann. Im Fernsehen machte sie sich einen Namen als Moderatorin. Erst im vergangenen Jahr erschien ihr jüngstes Buch: "Mit Verstand altern".