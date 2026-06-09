München (dpa/lby) - Widerspruch hat Hans Maier (CSU) nie gescheut – auch im hohen Alter nicht. Als auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise im Herbst 2015 die Kritik an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) immer lauter wurde und auch Bayerns damaliger Ministerpräsident Horst Seehofer von der Schwesterpartei CSU darin einstimmte, sagte der einstige Kultusminister an die Adresse seines Parteifreundes: "Ich hoffe, er stellt die Attacken auf die Bundeskanzlerin ein. So kann man mit einer verdienten Politikerin nicht umgehen." Maier war damals 84 Jahre alt.