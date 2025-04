Song und Video wurden allerdings auch kritisiert. So wird dem Song vorgeworfen, Alkohol zu verherrlichen (Zitat: "Ein kleines Gläschen, ein Gläschen am Morgen/Vertreibt alle Sorgen und tut mir so richtig gut (...) Ja, das hätte ich am liebsten jeden Tag"). Im Video tritt das Erotikmodel Micaela Schäfer auf, was teils als sexistisch kritisiert wurde.